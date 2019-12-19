Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство двух женщин

19.12.2019, 17:44, Новости дня

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя Бобруйска Александра Осиповича, убившего двух женщин, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Владимировна Иванова.

После оглашения приговора в январе этого года Осипович написал личное ходатайство на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако оно было оставлено без удовлетворения, информирует «Коммерческий курьер».

Осипович в состоянии алкогольного опьянения убил двух женщин, нанеся первой не менее 77 ударов молотком, ножом и руками,  другой – не менее 16 ударов ножом и руками.



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