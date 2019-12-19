Папа Римский снял режим «папской тайны» с расследования случаев педофилии

Папа Римский Франциск отменил»папскую тайну» в случаях сексуального насилия и злоупотребления в отношении несовершеннолетних, совершенных представителями духовенства. Об этом 17 декабря сообщает Vatican News.

Также понтифик причислил к категории тяжелых преступлений («delicta graviora») хранение и распространение порнографических изображений с участием несовершеннолетних до достижения 18 лет.

В первом рескрипте, подписанном государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином, сообщается, что 4 декабря этого года Папа решил отменить «папскую тайну» относительно заявлений, судебных процессов и решений по преступлений, упомянутых в первой статье недавно опубликованного Апостольского Письма в форме Motu Proprio «Vos estis lux mundi», то есть речь идет:

о случаях насилия и сексуальных актах, совершаемых под угрозой или злоупотреблением властью;

случаи злоупотребления детьми и уязвимыми лицами;

случаи детской порнографии;

случаи незаявление и прикрытия виновников в злоупотреблениях со стороны епископов и настоятелей монашеских орденов и конгрегаций.

Новая норма уточняет, что «информация обрабатывается таким образом, чтобы гарантировать ее защиту, целостность и конфиденциальность», установленные Кодексом канонического права, чтобы защитить «хорошую репутацию, престиж и конфиденциальность» привлеченных лиц.

Но эта «служебная тайна», как отмечается в документе, «не должна препятствовать исполнению обязательств, установленных повсеместно государственными законами», в том числе обязательств по заявлению, «ни совершению исполнительных запросов гражданской судебной власти».

Кроме того, ни на заявителей, ни на потерпевших, ни на свидетелей «не может накладываться обязательство хранить молчание» о фактах.

Второй рескрипт Папы, подписанный кардиналом Паролином и префектом конгрегации вероучения кардиналом Луисом Франциско Ладарией, сообщает об изменениях трех статей Motu Proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela» (от 2001 г., измененного 2010 года).

Устанавливается, что одним из наиболее тяжких преступлений, относящихся к исключительным полномочиям Конгрегации вероучения, является приобретение, владение или распространение, с намерением развратных действий, порнографических изображений несовершеннолетних, не достигших восемнадцати лет, совершенные представителем духовенства любым способом и любыми средствами». До сих пор эта граница составляла 14 лет.

Также допускается, что в делах, касающихся этих тяжелых преступлений, роль «адвоката и прокурора» могут выполнять верные миряне, получившие докторскую степень по каноническому праву, а не только священники, как это было раньше.

20 августа 2018 года Папа Римский написал письмо, в котором признал факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны служителей церкви. Франциск пообещал не покрывать злоупотребления властью, совершаемые священнослужителями и представителями духовенства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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