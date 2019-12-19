Ксения Собчак, Максим Галкин, Федор Бондарчук и другие звезды рассказали, в чем для них смысл денег

В новой социальной рекламе фонда безвозмездно снялись Владимир Познер, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Сергей Шнуров, Сергей Светлаков, Максим Галкин и Эмин Агаларов. Им всем актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова задала один и тот же вопрос: «В чем смысл денег?». Каждый из них, как и любой человек, задумался над ответом на несколько секунд. Возможно, они и озвучат свой вариант, но цель минутного ролика — не услышать ответ, а показать его: «Смысл денег — это 48 тысяч детей, которые получили помощь». И этих детей спасли благодаря многомиллионным суммам, которые были собраны путем пожертвований и которые пошли на оплату лекарств, лечения и операций.
Владимир ПознерМаксим ГалкинСергей Шнуров
Полную версию ролика с участием звезд смотрите ниже.
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