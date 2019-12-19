Сказка, но не совсем: Ида Галич купила замок в ипотеку

В середине августа звезда Instagram Ида Галич подтвердила, что они с мужем Аланом Басиевым ждут первенца. И вот когда до рождения малыша остались считанные недели, пара решила переехать в более просторное гнездышко. Выбор пал на — ни много, ни мало — внушительный особняк, который больше похож на замок. Однако современные реалии все же добавили ложку дегтя — здание супругам пришлось приобрести в ипотеку.

Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль: если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка #спасибо #ипотечный замок,

— со свойственной иронией подписала Ида селфи с любимым на фоне нового жилища. С приобретением их уже поздравили некоторые звезды, в том числе Настя Задорожная и Дима Билан.

Моя же ты золотая!

— похвалила Иду ее подруга Маша Миногарова. А солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков уже внес свои идеи по ремонту — предложил паре повесить на одну из башенок колокол, и тогда, по его словам, «будет пушка»:

Можно залезать и плевать с высокой колокольни)

Поклонники Иды Галич, конечно, задались вопросом, сколько же стоит такой особняк и каков теперь ежемесячный платеж по кредиту. Карты девушка раскрывать не стала (как и то, где расположен их новый дом), но напомним, месяц назад она попала на 11-ю строчку рейтинга самых успешных блогеров в Instagram по версии журнала Forbes (он же включил Иду Галич и в топ-40 главных знаменитостей 2019 года). По подсчетам экспертов, за прошлый год она заработала 550 тысяч долларов.

Ида Галич и Алан Басиев

Ида Галич — одна из самых известных Instagram-видеоблогеров в России, наряду с Анастасией Ивлеевой, Марией Миногаровой и другими популярными персонами социальной сети. Она записала несколько музыкальных треков и сняла на них клипы, которые суммарно набрали на YouTube больше 20 миллионов просмотров. А в 2018 году Ида вышла замуж за предпринимателя Алана Басиева.

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