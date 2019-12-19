Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП

Несмотря на злословия недоброжелателей, строительство
Крымского моста завершено. Через несколько дней Керченский пролив пересекут
первые поезда.
По иронии судьбы, пока украинцы смаковали фейки про
неминуемое обрушение Крымского моста, ЧП случилось у них. Накануне жители Киева
обнаружили аварийное проседание покрытия на мосту Патона.
Переправу частично закрыли на ремонт до 23 декабря. Движение
осуществляется по одной полосе. «Работы будут выполнять круглосуточно», —
цитируют украинские СМИ Киевавтодор.
Пользователи Сети отреагировали на происшествие с долей
юмора. «Пока они будут писать о том, как проседает и разрушается Крымский
мост, на самой Украине не останется ни одного целого моста», – написал на
своей странице в «Твиттер» блогер с ником Голос Мордора.
КИЕВ МОСТ ПАТОНА pic.twitter.com/ciIYUmnMaO
— Евгений Дубов (@Fa7CISxsfxjdyeo) December 14, 2019
Мост Патона откроются одновременно с запуском
железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Первые поезда пойдут от
Санкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя. В дальнейшем через
Крымский мост будут проложены другие маршруты.
Накануне готовность переправы подтвердил Ростехнадзор. Ожидается, что на первом поезде через Крымский мост проедет президент Владимир Путин.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент РФ Владимир Путин считает, что в российской конституции можно было бы отменить слово «подряд» касательно двух сроков полномочий президента. Об этом он сказал на пресс-конференции 19 декабря, расшифровка которой опубликована на сайте Кремля. «Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Джима завоевала серебряную медаль Кубка мира по биатлону / 5 декабря
- Западные СМИ назвали украинскую политику «непрекращающейся трагикомедией» / 28 ноября
- За наследство Никиты Исаева развернулась битва / 21 ноября
- Годовая квота на иностранных работников в РФ сокращена на 27% / 12 декабря
- Казахстан назвал объем поставок нефти Белоруссии / 29 октября
- В мире: Украинская «машина ненависти» меняет формат / 10 декабря
- DLF — «Макрон не прав» — экс-генерал НАТО похвалил альянс за активность и «быстроту реакции» на восточном фланге / 11 ноября
- Подлодку «Лошарик» доставили на ремонт в Северодвинск / 2 ноября