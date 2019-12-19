Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео

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Видео: Ozzy Osbourne / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент РФ Владимир Путин считает, что в российской конституции можно было бы отменить слово «подряд» касательно двух сроков полномочий президента. Об этом он сказал на пресс-конференции 19 декабря, расшифровка которой опубликована на сайте Кремля. «Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, […]
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