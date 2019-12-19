Рада провалила голосование за законопроект об игорном бизнесе

19 декабря Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», передает корреспондент издания «ГОРДОН».

За документ проголосовало 213 народных депутатов при 226 необходимых голосах.

При этом депутаты приняли решение направить законопроект в профильный комитет для подготовки на повторное первое чтение. Это решение поддержало 243 парламентария.

Новость дополняется…

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин считает, что в российской конституции можно было бы отменить слово «подряд» касательно двух сроков полномочий президента. Об этом он сказал на пресс-конференции 19 декабря, расшифровка которой опубликована на сайте Кремля. «Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, […]