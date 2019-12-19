«Больше думает о ногтях и укладке волос»: В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Юлии Михалковой

В юмористическом шоу «Уральские пельмени» прокомментировали обстоятельства ухода из команды одной из участниц – Юлии Михалковой. С артисткой в этом году не продлили контракт, и она перешла в новый проект – «Детский КВН» на телеканале СТС.

По словам Юлии Михалковой, юмористическое шоу «Уральские пельмени» она уже «переросла», теперь попробует себя в роли ведущей. Однако особого сожаления по поводу ухода актрисы из проекта её уже бывшие коллеги не высказали. По мнению артиста «Уральских пельменей» Романа Постовалова, каждая участница шоу имеет свою определённую роль: Ксения Корнева, например, является на 100 % комедианткой, обожающей выглядеть смешной, а Илане Юрьевой удаётся совмещать и весёлость, и гламурность.

«Что касается Юлии, у неё, на мой взгляд, наступила стадия, когда на первом месте находится внешность, а не юмор. Она больше думает об укладке своих волос или о том, блестят ли её ногти», – процитировало Романа Постовалова издание «КП».

Прокомментировал уход Юлии Михалковой и Дмитрий Брекоткин, правда, он в своих выражениях оказался более мягким. По словам артиста, коллега, являясь взрослым человеком, имеет право участвовать в любых проектах. Стоит отметить, ранее актёр объяснял уход из проекта своей коллеги невыполнимыми требованиями к участникам.

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