Ясновидящая Христафарида утверждает, что сыну Фриске и Шепелева необходимо держать связь со всеми родственниками

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева может пострадать от вражды между отцом и родственниками со стороны матери. Ясновидящая Христафарида рассказала, что такое положение вещей негативно сказывается на всех членах семьи.
Дмитрий Шепелев не разрешает Платону видеться со своими бабушкой и дедушкой по материнской линии. Вокруг этой позиции не утихают споры. Кто-то считает, что у Шепелева были веские основания для принятия такого решения, а другие утверждают, что глупо не позволять ребенку общаться с родными.
Шаманка Христафарида заявила, что подобное положение вещей вредит как сыну Жанны Фриске, так и самому Шепелеву. По ее мнению, основная проблема ведущего в том, что он не имеет духовного покровителя. Ясновидящая отметила, что Шепелев проявляет излишнее упрямство и независимость, когда поднимаются финансовые вопросы, хотя корысти в его действиях нет.
Ведунья советует ведущему внимательнее отнестись к вопросам воспитания, поскольку по судьбе его сыну пригодилось бы общение с родственниками матери.
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