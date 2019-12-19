Ника Белоцерковская пошутила на тему раздутого Ксенией Собчак скандала с «голыми» фотографиями

19.12.2019, 17:21, Разное

Несколько дней назад отечественная телеведущая Ксения Собчак нелестно высказалась о знаменитостях, позволяющих себе в возрасте «40+» публиковать «голые» фотографии, что впоследствии «раздулось» в скандал. Блогер Ника Белоцерковская пошутила на эту тему, предложив вообще создать соцсеть «для зрелых», где женщины смогут демонстрировать свои тела «по спецпропуску».
Белоцерковская в ироничной манере заметила, что отдыхая на Кубе пропустила появление на родине «комитета по эстетике», запрещающего женщинам «с маркировкой 40+», оскорблять своим обнажённым телом «ценителей прекрасного». Таким образом блогер намекнула на критику Собчак, которая резко высказалась в соцсети после постов с «голыми» фото Светланы Бондарчук и возлюбленной писателя Александра Цыпкина. Публикацию Белоцерковская сопроводила сделанным на отдыхе кадром, на котором запечатлена в коротких шортах и бюстгальтере от купальника. В подписи она предложила создать отдельную закрытую социальную сеть для женщин, которым пора «завещать скелет музею», но и туда допускать по пропуску, выданному после осмотра на количество «жира и складок».

В комментариях Ксения Собчак отметила, что Белоцерковская никогда не публиковала «голых» фото, поэтому попросила поддержку подруги «доказать делом». Ведущая указала на факт, что на её пост гневно отреагировал лишь Цыпкин, а, к примеру, Юмашева или Слуцкер, находящиеся в возрасте «40+», ей «тирады» не писали, потому как нормально живут и без демонстрации собственного тела.



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