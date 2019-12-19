Военный эксперт назвал главную причину начала ядерной войны между Россией и НАТО

19.12.2019, 17:21, Разное

Военный эксперт Дмитрий Литовкин назвал главную причину начала ядерной войны между Россией и силами НАТО. Для этого достаточно даже незначительного вооружённого конфликта на границе государства.
Военные силы НАТО начинают наращивать своё присутствие в Польше и акватории Чёрного и Балтийского морей. Прокомментировать возможное начало полномасштабной войны поспешил капитан третьего ранга Дмитрий Литовкин, являющийся также военным экспертом. Он объяснил, что военной мощи РФ не хватит для противостояния силам НАТО и поэтому за государством остаётся право превентивного ядерного удара. Поводом может послужить даже незначительный военный конфликт на границе России.

Несмотря на все предпосылки, Дмитрий Литовкин сомневается в ядерной войне между Россией и НАТО. Эксперт уверен, что государственные деятели Евросоюза не допустят таких радикальных мер, так как в Европе и РФ помнят последствия Второй мировой войны и не допустят повторения такой трагедии.



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