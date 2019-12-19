Богословская: У российского спорта появилась надежда на аннулирование решения ВАДА

Владимир Путин вряд ли бы стал говорить о решении оспорить санкции ВАДА по российскому спорту, если бы не надеялся на успех в этом деле, сообщила газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Ольга Богословская, задавшая президенту соответствующий вопрос в ходе большой пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря, Владимир Путин назвал решение ВАДА «противоречащим здравому смыслу» и отметил, что российские сборные продолжат, как и раньше готовиться к соревнованиям.

«Главное, что мы услышали важные слова: президент нашей страны полностью поддерживает спортсменов, сказал о несправедливости решения ВАДА и, что самое важное – мы услышали, что это решение будет оспариваться в правовом поле, то есть российская сторона подаст иск в Спортивный арбитражный суд. Я думаю, что если бы президент понимал, что дело будет проиграно, то не стал бы подчеркивать, что это будет решаться в правовом поле», – говорит Богословская.

Комментатор поясняет, что теперь у российского спорта появилась надежда на то, что наказание будет аннулировано, и спортсмены будут выступать не в статусе нейтральных атлетов, а под флагом страны на грядущих Олимпийских играх в Токио.

Ранее стало известно, что РУСАДА решило не соглашаться с выдвинутыми санкциями ВАДА в отношении России. В ближайшее время решение оспорят в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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