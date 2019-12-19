Губернатор Приамурья прокомментировал актуальные для региона темы пресс-конференции Путина

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг затронул многие вопросы, касающиеся развития Дальнего Востока. Его тезисы прокомментировал глава Приамурья Василий Орлов.

Одним из первых прозвучал вопрос доступности авиаперевозок на Дальнем Востоке, отмечается в сообщении на сайте правительства Амурской области.

«Авиационная доступность амурчан – тема, которая постоянно находится под пристальным вниманием правительства Амурской области. На сегодняшний день работа ведется по нескольким направлениям», – сказал глава Приамурья Василий Орлов.

Как отметил губернатор, сегодня в рыночной экономике на стоимость услуг существенное влияние оказывает конкуренция. В первую очередь для конкурентной стабилизации цен на авиабилеты проведена работа по привлечению авиаперевозчиков на московском направлении. В результате в период зимней навигации на московском направлении в неделю выполняется 22 рейса, в прошлом году в зимний период было 17 рейсов, полеты выполняют три крупных компании в РФ – «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и «S7».

Сравнительный анализ цен на авиабилеты с учетом возросшей конкуренции в настоящее время показывает уровень тарифа примерно равный стоимости «плоских тарифов» авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», стоимость билетов по "плоскому тарифу" в одну сторону 15 тыс. рублей, туда и обратно – 25 тыс. рублей.

В 2019 году начато строительство новой современной ВПП-2 и реконструкция аэропортового комплекса, главным итогом реконструкции будет возможность принимать воздушные суда без ограничений по взлетной массе, а также привлечет в регион авиаперевозчиков, имеющих парк дальнемагистральных самолетов, тем самым расширит маршрутную сеть не только внутренних авиалиний, но и международных направлений.

Еще одно направление в решении задачи транспортной доступности – это субсидии. Постановлением правительства Российской Федерации № 215 от 02.03.2018 года предусмотрены субсидированные авиаперевозки для жителей Амурской области. На основании предложений дальневосточников, в том числе и Амурской области, правительством Российской Федерации в 2018 году были внесены изменения в постановление. Так, был введен круглогодичный период субсидированных перевозок (до этого было 9 месяцев), получили возможность летать по субсидированным тарифам многодетные родители, а количество субсидируемых маршрутов увеличилось с 5 до 13.

«Авиакомпания «Северный ветер» ввела в продажу билеты для льготной категории граждан, ожидаем открытие продаж субсидированных билетов других авиакомпаний, предварительно министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области всем потенциальным перевозчикам были направлены письма с рекомендацией участия программе субсидированных перевозок», – сказал Василий Орлов.

На пресс-конференции президент еще раз остановился на вопросе укрепления первичного звена здравоохранения.

По словам губернатора, в Амурской области на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году запланировано потратить 415 млн. рублей.

В 12 районах области заменят 26 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии, для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек. На это потребуется 119 млн рублей. Для оказания медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек, где ФАП отсутствует и его возведение нецелесообразно, планируется приобрести 16 мобильных медицинских комплексов. На данные цели предусмотрено 116 млн рублей.

Для оказания экстренной медицинской помощи гражданам в труднодоступных населенных пунктах области (Зейский, Сковородинский, Тындинский районы) предусмотрено на выполнение 688 летных часов санитарной авиации (181 млн. рублей). Привлечение воздушных судов позволит госпитализировать пациентов, проживающих в труднодоступных районах, по экстренным показаниям в течение первых суток, установить более точный диагноз и своевременно оказать медицинскую помощь.

«Для нас очень знаково, что на пресс-конференции президент поднял серьезную проблему для Дальнего Востока – это проблема депопуляции региона, отток населения. Правительство РФ в последнее время предпринимает действительно серьезные меры для закрепления людей на Дальнем Востоке и привлечения сюда новых жителей из других регионов страны. Одна из мер поддержки – программа предоставления «дальневосточных гектаров». Она уже хорошо «зашла» у нас в Амурской области, – прокомментировал глава Приамурья Василий Орлов. – Президент отметил, что «дальневосточный гектар» не всегда выделяется оптимальным образом, сложности возникают из-за отсутствия инфраструктуры, необходимых коммуникаций. Безусловно, и мы сталкивались с этой ситуацией, но постепенно удается справиться со всеми сложностями. Так, уже решена проблема обеспечения земельных участков электричеством. Строительство ЛЭП ведется по заявкам граждан. Поступило более 400 таких заявок, фактически по всем заключены договоры, идет работа. Продолжаем решать и вопрос обеспечения транспортной инфраструктурой трех территорий Амурской области (село Новопетровка и село Марково Благовещенского района, село Ивановка Ивановского района) – в их границах сконцентрировано наибольшее количество земельных участков, выданных по программе «Дальневосточный гектар»».

Всего же в Приамурье заключено 6650 договоров на выделение гражданам участков общей площадью 6969,91 га. Почти 3 тысячи участков уже осваивается гражданами. Наиболее частый вид использования – ведение сельского хозяйства, это около 60%.

Президент, отвечая на вопрос о возможности выдавать ипотеку под 2% жителям Сибири и Зауралья, сказал: «Нам нужно посмотреть, как это пойдет на Дальнем Востоке, сколько будет стоить (ипотека), какое количество людей будет обращаться, посчитать бюджет и на ясном глазу принимать дальнейшие решения».

Что касается Амурской области, то амурчане активно подают заявки на получение льготной ипотеки для дальневосточников под 2%. На данный момент в регионе два банка принимают такие заявки. По актуальной информации всего принято 46 заявок на получение двухпроцентной ипотеки, из которых 23 одобрены для выдачи кредита. Две заявки получили отказ, 21 заявка находится на рассмотрении в кредитном учреждении.

«На сегодняшний день нет поводов в дальнейшем опасаться ужесточения кредитной политики банков при выдаче двухпроцентной ипотеки. Согласно порядку, утвержденному правительством России, аккредитованные к выдаче кредитных предложений банки получают субсидию из федерального бюджета, компенсируя недополученный доход, – сказал Василий Орлов. – Кроме того, в 2019 году действующие меры социальной поддержки были дополнены новыми мерами в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» (это единовременная выплата при рождении первого ребенка и предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка). Но, конечно же, повлиять на амурскую демографию существенно могут только семьи с тремя и более детьми. Поэтому осуществление дополнительных мер именно их поддержки – для региональных властей вопрос открытый».

Еще один вопрос президенту касался отношений с Китаем.

«Для нас очень важно, что президент отметил высокий уровень отношений с Китаем, который существует сейчас. Это важнейший фактор международной стабильности. Для нашего региона, который граничит с китайской провинцией Хэйлунцзян на протяжении более 1200 километров, сотрудничество с Китайской Народной Республикой, безусловно, очень важно. На этом базируется взаимное доверие в экономической, межрегиональной, гуманитарной и других сферах», – отметил губернатор области.

Орлов напомнил о знаковых проектах. Уже функционируют нефтепровод и ЛЭП для экспорта электроэнергии в Китай. Завершено строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», пограничного мостового перехода через реку Амур. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на следующий год.

Определен инвестор на создание транспортно-логистического комплекса в районе автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ. Это будет крупнейший на Дальнем Востоке таможенно-логистический терминал. Группа компаний «Регион» планирует начать строительство объекта в 2020 году и закончить в 2024. Комплекс объединит множество инфраструктурных объектов (парковки, блоки таможенного оформления, склады, кафе и другие) на площади около 22 гектаров.

В активной фазе создание первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур. Она не только соединит центр области город Благовещенск и приграничный город Хэйхэ стабильным пассажирским сообщением, но и сама станет новым интересным объектом туризма. Строительство планируется начать уже в этом году, запуск намечен на 2021 год.

«Отмечу, что расстояние между Благовещенском и Хэйхэ около 800 метров по реке. Есть все предпосылки для формирования уникальной международной агломерации с качественно новыми условиями для туризма и инвестиций. Мы договорились продвигать наш совместный пограничный потенциал на других территориях и повышать качество взаимооказанных услуг», – сказал глава Приамурья.

На пресс-конференции Владимир Путин еще раз отметил роль сельского хозяйства, как одного из важнейших секторов экономики нашей страны. «Россия является самым крупным поставщиком пшеницы на международный рынок. С гордостью хочется отметить, что сельское хозяйство Амурской области формирует 6,3 % ВПР региона. Последние годы Приамурье входит в число регионов с наибольшими темпами роста производства всей сельхозпродукции. Объем производства в Приамурье стабильно увеличивается. По производству продукции растениеводства на протяжении последних лет Амурская область занимает лидирующие места. И, без сомнения, у области есть все возможности и ресурсы, которые позволят не сбавлять этих темпов», — отметил Василий Орлов.

В области хорошие условия для развития сельского хозяйства и производства экопродукции, спрос на которую в мире стремительно растет.

«Общая площадь плодородных земель более 2 млн гектар. Мы производим 40 % от всего объема сои в России. 60 % пашни всего Дальнего Востока также принадлежат нам. Уже экспортируем сою, соевое масло, мед. В прошлом году экспорт этих товаров в Китай существенно возрос (более чем на 60%). Планируем наращивать поставки других культур, а также продукции переработки растениеводства, молочных продуктов, – прокомментировал Василий Орлов. – Большие планы по наращиваю гуманитарного сотрудничества, а именно реализация уникальных проектов, которые будут реализованы только у нас – авторалли на льду реки Амур. Международный фестиваль автомобильного спорта запланирован на февраль 2020. У нас «в копилке» уникальные событийные мероприятия, которые ежегодно проводятся сразу на двух территориях: Ярмарка культуры и искусства, заплыв «Дружба», международный хоккейный матч на пограничной реке Амур, международный матч по настольному теннису между детскими и юношескими командами».

2019 год – это еще 70-летие установления дипотношений РФ и Китая, мероприятия годов межрегионального сотрудничества.

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