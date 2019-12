Умер актер и певец Кенни Линч

В среду, 18 декабря, умер британский актер и певец Кенни Линч. Об этом его семья сообщила на официальной странице актера в Twitter.

«Грустно поделиться этой новостью со всеми вами. К сожалению, наш отец скончался рано утром. Многие будут помнить и скучать по нему», – говорится в посте.

Saddened to share this news with you all. Sadly our dad passed away in the early hours this morning. He will be remembered & missed by many. We would like to say a massive thank you to the NHS & the people at Sue Ryder for all their support. Bye Dad, we will love you always! * pic.twitter.com/aSeXbXuAqG

— Kenny Lynch (@KennyLynchieOBE) 18 декабря 2019 г.

Линчу был 81 год.

Кенни Линч выступал вместе с группой The Beatles, записал кавер-версию их композиции Misery. Он снимался в фильмах «Летучий отряд Скотланд-Ярда», «Тайна рукописи», «Доска», «Дом ужасов доктора Террора».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию немецкого таблоида Bild о том, что канцлер Германии Ангела Меркель «объявила войну» американскому лидеру Дональду Трампу из-за санкций против «Северного потока – 2». «Bild пишет: Меркель «объявила Трампу войну» из-за санкций США в отношении «Северного потока – 2». Но пока никакой войны, кроме одного […]