Умер актер и певец Кенни Линч

В среду, 18 декабря, умер британский актер и певец Кенни Линч. Об этом его семья сообщила на официальной странице актера в Twitter.
«Грустно поделиться этой новостью со всеми вами. К сожалению, наш отец скончался рано утром. Многие будут помнить и скучать по нему», – говорится в посте.
Saddened to share this news with you all. Sadly our dad passed away in the early hours this morning. He will be remembered & missed by many. We would like to say a massive thank you to the NHS & the people at Sue Ryder for all their support. Bye Dad, we will love you always! * pic.twitter.com/aSeXbXuAqG
— Kenny Lynch (@KennyLynchieOBE) 18 декабря 2019 г.
Линчу был 81 год.
Кенни Линч выступал вместе с группой The Beatles, записал кавер-версию их композиции Misery. Он снимался в фильмах «Летучий отряд Скотланд-Ярда», «Тайна рукописи», «Доска», «Дом ужасов доктора Террора».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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