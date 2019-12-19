Умер актер и певец Кенни Линч

19.12.2019, 17:18, Новости дня

В среду, 18 декабря, умер британский актер и певец Кенни Линч. Об этом его семья сообщила на официальной странице актера в Twitter.

«Грустно поделиться этой новостью со всеми вами. К сожалению, наш отец скончался рано утром. Многие будут помнить и скучать по нему», – говорится в посте.

Saddened to share this news with you all. Sadly our dad passed away in the early hours this morning. He will be remembered & missed by many. We would like to say a massive thank you to the NHS & the people at Sue Ryder for all their support. Bye Dad, we will love you always! * pic.twitter.com/aSeXbXuAqG

— Kenny Lynch (@KennyLynchieOBE) 18 декабря 2019 г.

Линчу был 81 год.

Кенни Линч выступал вместе с группой The Beatles, записал кавер-версию их композиции Misery. Он снимался в фильмах «Летучий отряд Скотланд-Ярда», «Тайна рукописи», «Доска», «Дом ужасов доктора Террора».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию немецкого таблоида Bild о том, что канцлер Германии Ангела Меркель «объявила войну» американскому лидеру Дональду Трампу из-за санкций против «Северного потока – 2». «Bild пишет: Меркель «объявила Трампу войну» из-за санкций США в отношении «Северного потока – 2». Но пока никакой войны, кроме одного […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика