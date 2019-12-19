Голодные московские птицы начали поедать друг друга

Каннибализмом, в основном, промышляют синицы. Из-за нехватки белка в пище они вынуждены нападать на себе подобных, сообщает «Подмосковье сегодня».
Мишин отметил, что такое поведение свойственно большинству птиц. Из-за холодного периода у многих из них пропадает доступ к белковой пище: они не могут поймать насекомых под слоями льда, снега или твердой почвы. В результате, к примеру, – большие синицы начинают охотиться на синиц-лазоревок.
Орнитолог пояснил, что люди могут остановить птичье кровопролитие, угощая пернатых несоленым салом. Этот продукт позволит им восполнить дефицит белка и животного жира.
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