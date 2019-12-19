Мнение: Бодипозитивные американцы, толстые эмигранты и зрительный расизм

1. Хорошая новость – за последние 10 лет американцы в среднем растолстели всего на 4 фунта (1,8 килограмма), и таким образом, темпы ожирения этой величайшей в мире нации (в буквальном смысле), несколько замедлились (не иначе, сказывается наступающий кризис). С другой стороны, доля толстяков в США подросла куда заметнее – весящих более 200 фунтов (90,7 килограмма) стало 28% против 24% десять лет назад:

https://news.gallup.com/poll/268847/americans-say-weigh-200-lbs-decade.aspx

Впрочем, это не измерения, а выборочные данные опросов, которым не стоит полностью доверять: возможно, они показывают ухудшение зрения американцев, их памяти или знаний по математике. Да и 90 килограмм в случае обычного роста – это уже избыточный вес. По оценкам экспертов ВОЗ, как я недавно писал, доля страдающих лишним весом в США составляет 36,2% (первое место в мире по ожирению).

Опросы выявили важный тренд: доля американцев, согласных с тем, что у них лишний вес, упала с 41% до 38%, хотя нация, как мы уже отметили, за это время несколько потолстела. Доля желающих снизить свой вес упала ещё заметнее – с 59% до 54%.

Объяснение тут может быть только одно: в США побеждает идеология бодипозитива (принятие своего тела таким, каким оно есть, без упорных попыток его изменить).

Если верить жалобам сторонников фитнеса на англоязычных форумах, дошло уже до того, что в американских медиа в качестве идеала мужской фигуры теперь преподносят не накачанное тело атлета, а округлый силуэт мужчины среднего возраста с небольшим пивным пузом (называется это dad bod, «папино тело» – вы сразу можете почувствовать нотку позитива).

2. Ещё одно интересное видео от финского блогера Юрия, в котором он рассказывает историю эмиграции своей семьи, честно предостерегая, что это и физически, и психически весьма тяжёлое испытание:

https://www.youtube.com/watch?v=r6YtVyt30m4

Деревенская семья из Карелии переехала за ближайшую границу, после того как отец на протяжении 6 (!) лет ездил на заработки в Финляндию по рабочей визе, оставаясь там на срок 1-2 месяца и возвращаясь обратно к семье погостить на несколько дней. После этого он получил постоянную работу и перевёз жену и двоих детей. Жена ускоренно выучила язык и устроилась на временную работу (спустя несколько лет ставшею постоянной).

Это к вопросу о том, как переехать в город из сельской местности, если у вас есть семья и нет накоплений:

https://olegmakarenko.ru/1734890.html?thread=714352362#t714352362

Кто советует автору [сельскому физику] «поднять задницу» и переехать заколачивать бабки в большой город. Они же не имеют никаких накоплений. Переехали и что? Сколько стоит аренда жилья на 5 человек в городе, где есть работа? Ну, скажем, он найдёт работу, а жена? А что есть, если нет огорода?

Как видно, трудолюбивая семья может даже в другую страну перебраться, а уж переехать внутри России, – чтобы избежать того ада, о котором рассказывает Юрий, – тем более посильная задача.

Первоначальное жильё, на которое могут рассчитывать эмигранты в Финляндию – это что-то вроде наших хрущёвок, только пониже и заметно чище (если с карьерой не повезёт, они могут остаться там навсегда).

Чтобы выжить, всем приходится подрабатывать, включая даже детей – и в том числе работать за еду. Также приходится собирать грибы, ягоды и прочий подножный корм – не для удовольствия, а для экономии и заработка денег. Покупки стоимостью выше нескольких десятков евро, вроде зимней одежды и велосипедов, приходится брать в рассрочку и в кредит, поскольку свободных денег нет.

Детям выучить финский язык оказалось проще, однако уже старший ребёнок испытал из-за этого определённые проблемы с учёбой. В целом, по словам Юрия, семья надолго оказалась «в яме» – «долговой», «адаптационной» и «языковой». Чтобы выбраться оттуда, понадобилось 5-8 лет, и это ещё не самый долгий срок в таких случаях. Всё это время ушло на постоянную работу и учёбу, включая изучение местных законов.

Весьма любопытно следующее наблюдение: мигранты в Финляндии вскоре после переезда начинают быстро толстеть. Не потому, что еда вкусная (на качество, как раз, они жалуются), а потому, что им приходится «заедать» постоянный стресс. Сам Юрий, судя по другим видео на его канале, смог похудеть лишь спустя долгих 13 лет после переезда.

3. Забавная картинка:

https://9gag.com/gag/aBgLdOA

Перевод подписей:

«Расисты видят здесь чёрных мужчин – я вижу здесь доктора, инженера, философа, ракетостроителя, физика и юриста».

Рейчел Джеффери: «А может он попросить этих негров подвинуться, чтобы я тоже их увидела?»

Картинка старая, однако забавен один из комментариев к ней. «Что? «Расист видит здесь чернокожих»? Получается, иметь нормальное зрение — это теперь расизм?».

Источник: Место для дискуссий

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