Единоросска Аршинова заявила, что “российскому быдлу” английский не нужен — «В будущем нет потребности в его использовании»

Член президиума генсовета «Единой России» Алена Аршинова заявила, что в России введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку недопустимо, потому что «в будущем нет потребности в его использовании».

По словам Аршиновой, 60% школ в России находятся в сельской местности, и у большей части их выпускников «в будущем нет потребности в использовании иностранного языка».

«В 2022 году единый госэкзамен по иностранному языку недопустим. Изначально не был осуществлен необходимый комплекс мер для его введения: обеспечение образовательных учреждений квалифицированными учителями для получения детьми качественных знаний, необходимым оборудованием, которое на сегодняшний день отсутствует, бюджетными деньгами для закупок. Проблем достаточно много», — заявила Аршинова.

Кроме того, она отметила, что введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку мешает отсутствие государственной стратегии развития образования.

«Из стратегии должно складываться понимание необходимости обязательной сдачи ЕГЭ или введения другой формы экзамена по иностранному языку. Тогда можно просчитывать, в каком году можно обеспечить качественную подготовку. Либо в образовательных приоритетах есть другие предметы», — заключила депутат.

До этого глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что с 2022 года сдача ЕГЭ по иностранному языку в России станет обязательной.

Может быть и школа им не нужна? Путинцы людей за людей не считают, – грустно резюмирует телеграм-канал “Протестная Россия”.

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