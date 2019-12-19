«Тонкий, чувственный». Успенская рассказала об эротическом сне с Путиным и посоветовала женщинам мастурбировать

Российская певица Любовь Успенская призналась, что ей снился эротический сон с участием президента РФ Владимиром Путиным, о котором она лично ему рассказала. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту, основателю проекта «ГОРДОН» Дмитрию Гордону на программе «В гостях у Дмитрия Гордона», которая выходит на одноименном YouTube-канале.

«Снился сон что я сижу у камина. Владимир Владимирович со мной сидит. Он такой тонкий, чувственный. Я увидела в нем не президента, а мужчину», – рассказала Успенская.

По словам певицы, после того как она рассказала президенту РФ о своем сновидении и спела Путин сказал, что его друг расплакался. На вопрос Успенской «А вы?» он сказал: «Я не плакал».

Певица призналась, что не носит нижнее белье и публикует снимки в стиле ню в соцсети в свое удовольствие.

«Нормальные люди хорошо пишут. Уроды, которые даже в одежде не могут показаться красивыми, завидуют», – прокомментировала критику в свой адрес исполнительница.

Она также добавила, что рекомендовала своим подписчицам заниматься мастурбацией.

«По мастурбации, минету есть курсы. Пусть идут на курсы учатся. Многие приходят, говорят: «Вроде бы все знала, а, оказывается, вокруг да около», – сказала она.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Она исполняет песни в жанре шансон и городской романс.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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