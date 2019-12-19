Кучма заявил, что в Минске не удалось достичь желаемого

Экс-президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что на встрече в Минске сторонам не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех». Сообщение Кучмы обнародовала его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

«Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем имеем. Но, с учетом встречи лидеров Франции, Германии, РФ и президента Зеленского в Париже, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц», — отметил Кучма.

По его словам, в Минске не удалось «достичь того, чего хотелось». В связи с этим, переговорный процесс по обмену заключенными продолжается.

«Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения — переговорный процесс продолжается», — сказал экс-президент.

Он добавил, что уже встречался с президентом Владимиром Зеленским и обсудил с ним результаты переговоров. Также Кучма поговорил по этому поводу с представителем РФ Борисом Грызловым.

Экс-президент анонсировал возможное проведение скайп-конференции по вопросу обмена пленными.

«Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся ли не удастся – неизвестно», — подытожил Кучма.

Напомним, что в Париже по итогам саммита лидеры «нормандской четверки» подписали коммюнике, которое, в частности, предусматривает обмен удерживаемых лиц. Президент Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились совершить обмен пленными по принципу «всех на всех».

Ранее Путин говорил, что согласен с такой формулой обмена, но есть нюансы, с которыми не согласны главари боевиков.

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