Обвал на шахте в Донецкой области. Горняка нашли мертвым

В результате обвала на шахте «Южнодонбасская №1» в Угледаре Донецкой области погиб один горняк. Об этом 19 декабря проинформировала пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В ведомстве отметили, что обвал произошел 18 декабря.

«Горняк Дарченков Андрей Владимирович, 1973 года рождения, оказался в зоне обвала, погиб – его нашли спасатели без признаков жизни», – сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что причины аварии пока неизвестны, продолжается расследование.

«Проверят условия труда и соблюдение требований техники безопасности во время горных работ», – подчеркнули в пресс-службе.

18 декабря глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что обвал на шахте «Южнодонбасская №1» произошел в 1.35.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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