Обвал на шахте в Донецкой области. Горняка нашли мертвым

В результате обвала на шахте «Южнодонбасская №1» в Угледаре Донецкой области погиб один горняк. Об этом 19 декабря проинформировала пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
В ведомстве отметили, что обвал произошел 18 декабря.
«Горняк Дарченков Андрей Владимирович, 1973 года рождения, оказался в зоне обвала, погиб – его нашли спасатели без признаков жизни», – сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что причины аварии пока неизвестны, продолжается расследование.
«Проверят условия труда и соблюдение требований техники безопасности во время горных работ», – подчеркнули в пресс-службе.
18 декабря глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что обвал на шахте «Южнодонбасская №1» произошел в 1.35.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию немецкого таблоида Bild о том, что канцлер Германии Ангела Меркель «объявила войну» американскому лидеру Дональду Трампу из-за санкций против «Северного потока – 2». «Bild пишет: Меркель «объявила Трампу войну» из-за санкций США в отношении «Северного потока – 2». Но пока никакой войны, кроме одного […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бастрыкин направил криминалистов из Москвы расследовать убийство мальчика в Нарьян-Маре / 31 октября
- В Чехии осквернили памятник Красной армии / 23 октября
- Минэкономики должно до 31 декабря подготовиться к внедрению рынка земли – Зеленский / 5 ноября
- Автоновости: BMW попыталась потроллить Mercedes, но натолкнулась на резкую «ответочку» / 1 ноября
- Нардеп Василенко: Инвесторы в сферу «зеленой» энергетики уже готовы подавать иски против Украины / 18 декабря
- В РФ могут запретить хлеб без йода / 15 ноября
- Резистентность бактерий зависит от их образа жизни / 24 октября
- Автоновости: Дешевле Камри! Новая Hyundai Sonata 2020 для России: обзор и цены / 26 ноября