Мнение: Работающих пенсионеров будут штрафовать

Я уже задавал этот вопрос и снова задам – пугали нас, пугали законом о фэйках – и что? Не работает он ни фига.
Вот например множество региональных новостных ресурсов опубликовало такую новость. Я и не знал кстати, что у нас так много разных сайтов новостных. Ну и в соцсетях уже бурление, разумеется, по этому поводу. О чём речь – новость звучит так: «Работающим пенсионерам может грозить штраф до 120 тысяч рублей…
(Продолжение в видео)
Источник: Конт
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