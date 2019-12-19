Cделано неожиданное предположение о причинах проблем со здоровьем у Горбачева

Данные о госпитализации подтвердил сам Михаил Горбачев. «Мое здоровье требует нахождения в больнице», – цитирует агентство городских новостей «Москва» первого и единственного президента СССР.

В разговоре с корреспондентом RT политик раскрыл подробности о состоянии своего здоровья. «Я уже избавился – если не совсем, то почти совсем – от воспаления легких», – признался Михаил Горбачев. Однако это, оговорился он, не значит, что врачи уже готовы отпустить его домой. «Я не выписался, я пока в больнице. Но завершается мое лечение. По сути дела – завершилось», – подчеркнул бывший глава государства.

Пользователи Сети не смогли оставить произошедшее без своих комментариев. И поскольку Михаилу Горбачеву пришлось встать у руля СССР в весьма драматичный период своей истории, по сути окончившийся развалом страны, вместо слов сочувствия и пожеланий скорейшего выздоровления от некоторых комментаторов политик получил целый шквал саркастических комментариев.

«Послушал Путина и не выдержал?» – в шутку нашел неожиданную причину для недомогания Михаила Горбачева один из пользователей Сети. Впрочем, некоторые комментаторы в своих высказываниях оказались куда как жестче, подчас переходя на откровенные оскорбления и проклятия.

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