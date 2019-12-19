Елизавета Вторая назвала сроки выхода Великобритании из ЕС

19.12.2019, 17:05, Новости дня

Королева Великобритании Елизавета II в своей речи при открытии парламента заявила, что страна выйдет из Евросоюза до 31 января.

В обращении к парламенту королева заявила, что приоритетом для нового правительства является осуществление Brexit до 31 января, информирует Би-би-си.

После выхода из ЕС Британия должна заключить со странами Евросоюза соглашение о свободной торговле.

Первым законопроектом, внесенным в парламент, будет документ, позволяющий Великобритании покинуть ЕС. Его внесение ожидается в пятницу перед рождественскими каникулами. Ранее об этом сообщал представитель премьера страны Бориса Джонсона.

13 декабря Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз к 31 января 2020 года.



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