Путин о необходимости работы по детской медицине, чтобы не собирать детям деньги смсками

Президент России считает, что к здоровью детей необходимо относиться по-особенному, включая медпомощь.

На ежегодной пресс-конференции журналист из Крыма задал вопрос, который касается всю Россию. Он о том, что больным детям приходится собирать деньги смсками.

«Нельзя ли сделать так, чтобы детей лечили и реабилитировали бесплатно», — спросила журналист у главы государства.

Путин отметил, что в России бесплатное здравоохранение, хотя есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина.

«В целом медпомощь должны получать бесплатно. Это касается всех и взрослых, и детей», — сказал Владимир Владимирович, обратив внимание на прогресс в снижении детской смертности.

В то же время он отметил, что в России было два крупных спада в демографии: в 1943-1944 годах и в 1999году, «как будто война была, почти одно и то же». Также президент обратил внимание на то, что в резко уменьшается количество женщин детородного возраста (20 до 25 лет), что тоже влияет на демография. В то же время Путин признал необходимость создания условия для людей с детьми. Но главным он считает необходимым добиваться того, чтобы к детям относились по-особенному.

«Мы должны добиваться того, чтобы к детям по — особому подходили», — подчеркнул глава государства.

Что же касается благотворительной деятельности, то работу на ведущих телеканалах с призывом сбора денег для конкретных детей запрещать нельзя, потому что помощь одному-двум детям тоже важна, «но в общем картине ситуацию над менять», резюмирует Путин.

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