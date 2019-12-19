«Пусть лучше ваши жены говорят вам спасибо»: Путин выкрутился по щекотливой теме

Президент считает логичным, чтобы 31 декабря сделали выходным днем.

«31 декабря полстраны все равно не работает, а только делает вид. Может уже пора сделать день выходным, например за счет рабочей субботы? Мы спокойно сможем подготовиться к празднику, наши жены вам спасибо скажут», — обратился к президенту один из журналистов.

Правда, при этом журналист осторожно намекнул, что может и будущая жена Путина тоже, «ведь вы сами сказали, что как порядочный человек когда-нибудь женитесь, а вы же порядочный».

«Семья – ячейка общества» – отшутился Путин, подчеркнув, что главное, чтобы жены россиян были довольны своими мужьями.

Он назвал предложение о том, чтобы объявить 31 декабря выходным днем, логичным.

«В принципе, это на мой взгляд логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, я полностью согласен, это лежит на поверхности», — ответил Путин.

В то же время президент отметил, что такой вопрос необходимо решать спокойно.

«Нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года — я не знаю. В спокойном рабочем режиме подумаем об этом», — подчеркнул глава государства.

Путин сказал, что он в курсе того, что некоторые работодатели уже объявили 31 декабря нерабочим днем и может это только приветствовать.

Отметим, что губернаторы ряда регионов России уже объявили вторник, 31 декабря 2019 года, выходным днем. Соответствующие документы подписали власти Ненецкого автономного округа, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Татарстана, Якутии, Свердловской, Волгоградской, Магаданской, Калининградской областей. Фото: РБК

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