Путин высказался о продлении полномочий президента

Российский лидер Владимир Путин, говоря о сроках полномочий президента, заявил, что нельзя допускать опрометчивых действий.

В то же время глава государства отметил, что дискуссия по этому поводу идет, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что в Конституции можно было бы отменить положения по срокам президента оговорку «подряд».

«Ваш покорный слуга имел возможность вернуться на должность президента, когда уже пробыл президентом два срока. Некоторых эта оговорка смущает. Ну что ж, можно было бы отменить», – сказал президент.

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