Сирия. За что?

Помнится, Путин первые свои лет десять правления рвал на себе майку (пока совсем не порвал на лошади) и рассказывал о том, что повернет РФ в сторону от сырьевого характера экономики.

Судя по тому, что в самом начале своего бенефиса он обещал мочить в сортире, то два этих его постулата, сведенные вместе, говорят о том, что на самом деле он отворачивал и куда.

Теперь о сырье, в плане ухода от него, никто уже не рассказывает никаких баек и более того, уже всем понятно, что там настолько все попердолено, что дед легко развернет войнушку, если где-то пахнет газом или нефтью.

Так было в Грузии, чтобы не пустить азербайджанскую трубу в Турцию, так стало и в Украине, поскольку та не пошла по стопам Белоруссии и не продала за «карманные деньги» свою ГТС.

Теперь РФ угрожает странам Балтии и Польше потому, что те слезли с газпромовской газовой трубы и переходят на СПГ, да и нефть уже тоже берут в других местах. Особенно, после нежданчика с грязной нефтью в нефтепроводе «Дружба».

Но и война в Сирии тоже начинает обретать свои законченные формы. Была мысль помочь другу Башару, за небольшое «спасибо» – получение сирийских нефтепромыслов, которые примыкают к Иракским нефтяным полям на востоке Сирии.

Но как известно, американцы оставили контроль этих активов за собой, а харчевться-то надо. И вот все встало на место, после короткого сообщения из разбомбленной и разодранной Сирии, которое и пояснило, зачем там убиты сотни тысяч людей и уничтожены города.

Вот оно:

«Парламент Сирии одобрил соглашение с двумя российскими компаниями, которые будут заниматься разведкой нефти.

Российские компании Merkurij и Vilada получили разрешение на проведение испытаний в понедельник, 16 декабря, сообщает Prime News. Первая компания проведет исследования в районе 9,5 тыс. кв. км. Другая компания получила разрешение на работу в районе 2,2 тысячи кв. км к северу от Дамаска.

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ган отметил, что сотрудничество с Меркурием было начато в 2017 году во время заседания правительственных комитетов в Сочи».

Все встало на место и причина сирийской бойни теперь не вызывает вопросов.

Как там говорил Макрон? «Такая она (РФ) есть и с этим надо смириться.

Возможно, ему это припомнят в трибунале или суде.

Линия Обороны

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