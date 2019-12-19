«Как в оккупации?» Цимбалюк затроллил пропагандистов «Л/ДНР» на пресс-конференции Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк встретился с пропагандистами террористов «Л/ДНР» в кулуарах пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Видео жесткого диалога с ними он опубликовал на своем Telegram-канале.
«Как Донецк наш украинский в оккупации поживает?» – обратился Цимбалюк к пособникам оккупантов.
На его вопрос они отреагировали раздраженно и огрызнулись. «Ваш мы не знаем, наш хорошо. Нам прекрасно и без вас», – съязвили рупоры боевиков.
Цимбалюк, в свою очередь, спросил у них, как им живется при комендантском часе.
«А как вам убивать людей Донбасса, рушить наши дома, украинские снаряды в нашу сторону летят? Как вам, спокойно спится?» – разразился фейками российской пропаганды пособник захватчиков.
Однако украинский журналист тут же поставил его на место, напомнив, что он является соучастником военного преступления.
«Друг мой, мне спится хорошо. В таком ключе мы общаться не будем. Когда это все закончится, мы тебя амнистируем», – осадил пропагандиста Цимбалюк.
Напомним, 19 декабря Путин дал ежегодную большую пресс-конференцию, на которую аккредитовали почти 2 тысячи журналистов.
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