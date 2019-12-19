Ангелина Вовк выйдет замуж за мужчину, который младше ее на 25 лет

77-летняя российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что 50-летний историк музыки Михаил Куницын предложил ей узаконить отношения.
Вовк еще не решила, каким будет торжество. Свадьбу они с Куницыным планируют сыграть в 2020 году.
На днях она получила предложение руки и сердца от 50-летнего историка музыки Михаила Куницына. Телезрители прекрасно знают Ангелину, ведь она долгое время вела «Песню года» и детскую программу «Спокойной ночи малыши!», а вот Михаил, личность довольно закрытая. О его прошлой жизни журналистам практически ничего не удалось узнать. Известно лишь то, что он работает ведущим на радио, хорошо знает историю музыки и занимается коллекционированием.
На днях женщина сообщила, что «Миша сделал ей предложение» и теперь они выбирают дату свадьбы. Кстати, телеведущую совсем не смущает тот факт, что избранник моложе ее более чем на 25 лет. Ангелина считает, что любви все возрасты покорны и надеется построить с Михаилом счастливую семейную жизнь.
Несмотря на разницу в возрасте, пара смотрится гармонично: Вовк очень энергична и с удовольствием осваивает все новое, включая гаджеты и их приложения, любит путешествовать, весело и с пользой проводить время.
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Это был гала-концерт в честь 100-летия института и180-летия со дня рождения его основателя М.М Ипполитова-Иванова. Это одно из ведущих профессиональных музыкальных учебных заведений России, в числе выпускников которого Алла Пугачёва, Людмила Зыкина,Екатерина Шаврина,Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев, Александр Малинин и другие великолепные исполнители!#музыкадлядуши#консерватория#композиторы#валерийворона#юрийбашмет#максимвенгеров#московскиймолодёжеыйсимфоническийоркестр#михаилкуницын#
Телеведущая два раза была замужем. Первый муж Вовк – Геннадий Чертов, актер, диктор. В браке они прожили с 1966 по 1982 годы. Со вторым мужем, чешским художником Индржихом Гецом, они прожили с 1982 по 1995 годы. Детей у Вовк нет.
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