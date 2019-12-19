Путин подписал закон, который еще на год — до 2022 года — продлевает заморозку накопительной части пенсии.
Президент России Владимир Путин поставил точку в пенсионном вопросе. По его словам, никакой новой пенсионной реформы в стране не готовится и не обсуждается. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.
«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается», — заверил Путин.
Ранее в декабре Путин подписал закон, который еще на год — до 2022 года — продлевает заморозку накопительной части пенсии. Заморозку накопительной части пенсии впервые ввели в 2014 году. Изначально предполагалось, что этот период должен был закончиться в 2020 году.
Что касается предложений Минфина, то речь идет о способе увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана. В частности, предлагается ввести минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
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