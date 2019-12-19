В Краснодаре бизнесменов лишают 5 гектаров земли с помощью волокиты

ООО «Диас» затягивают согласование строительства без объяснения причин, сотрудники фирмы боятся, что в 2020 году потеряют всё.

В Краснодаре бизнесмены бьют тревогу, заявляя о начавшемся отъеме у них земли. Не с помощью бандитского налета, а куда более изощренно. Независимое расследование обстоятельств скандальной истории провел журналист Евгений Михайлов. По его словам, подоплекой этой и других подобных историй может являться противостояние кубанского губернатора Вениамина Кондратьева и главы Краснодара Евгения Первышева.

Речь идет о 5 гектарах на окраине Краснодара, который в 2013 году приобрело ООО «Диас». Участок близ хутора Ленина, напротив аэропорта – здесь «Диас» собиралось строить офисное здание и заведение общепита. Но благие начинания уперлись в чиновничьи «рогатки». Сперва в 2016 году департамент по архитектуре и градостроительству администрации Краснодара отказал в выдаче градостроительного плана – оказалось, что участок относится к двум разным территориальным зонам. Эту преграду удалось преодолеть, было проведено межевание, и ООО «Диас» таки выдали градостроительный план.

В октябре 2018 года «Диас» обратилось в департамент по архитектуре за разрешением на строительство и получило отказы (причем идентичные отказы) на два разных объекта. Причин в ответе администрации указано не было, хотя нормативы требуют обязательной мотивации таких решений. Человеком, который росчерком пера запретил строительство, был замдиректора департамента, начальник отдела муниципальных услуг Алексей Вечеря. Решив бороться, ООО «Диас» 26 марта 2019 года обратилось с письмами в Администрацию президента России, в Министерство строительства и к главе Краснодара Евгению Первышеву. Ответ на жалобу по поводу необоснованного отказа Алексея Вечери дал предпринимателям…. Алексей Вечеря! И ответил снова отказом, сославшись на статью 51 Гражданского кодекса («Государственная регистрация юридических лиц»). При этом чиновник даже не уточнил, в каком именно пункте статьи искать ответ на вопрос: почему же все-таки нельзя строить. А затем произошло удивительное – в мае 2019 департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края совместно с департаментом Краснодара ответил ООО «Диас», сообщив, что строительство на участке возможно. Таким образом, выходит, что Алексей Вечеря пошел против вышестоящего начальства.

Чтобы понять, почему так важно не позволить «Диас» строить на собственной земле, нужно заглянуть немного вперед, в будущее. В 2020 году прекратит действие существующий Градостроительный план, будет создан новый план, и туда «Диас» уже могут не включить. Дело в том, что участки под Краснодаром очень лакомы для строительных компаний, ищущих всё новую землю под возведение коттеджей.

«Диас» продолжает бороться, подает иск в Арбитражный суд Краснодарского края и проигрывает. Однако в ответе суда не содержится запрета на строительство. Речь идет лишь об отказе в иске, так как у «Диас» нет согласования строительства от собственника проходящей около участка дороги. Однако после этого «Диас» таки получил согласие и от собственника дороги (минтранспорта Краснодарского края), и от Федерального агентства воздушного транспорта. Теперь нет никаких оснований отказывать фирме в согласовании стройки, однако краснодарская администрация продолжает тормозить начало строительства, каждый раз придумывая новые основания, новые причины, хотя закон запрещает это делать. По ситуации на середину декабря, городские власти требуют документы, которые уже им предоставлялись, не обращая внимания на документы и пояснения. Отказы штампуются под копирку, меняются лишь исходящие номера и даты.

Бесконечные затягивания подрывают финансовое состояние предпринимателя, а в перспективе и вовсе могут лишить собственника недвижимости – до 2020 года осталось меньше двух недель. При этом президент России Владимир Путин неоднократно указывал чиновникам на необходимость оказывать бизнесу поддержку и сообща решать возникающие трудности. «А где же эта поддержка от краснодарских чиновников?», задаются вопросом предприниматели.

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