Губернатор отправил чиновников считать постельное белье в больнице

Сергей Носов начитался жалоб жителей Магаданской области на плохое обслуживание в больницах, вот и решил устроить грандиозную проверку.

Глава Колымы Сергей Носов поручил чиновникам из регионального отделения Минздрава посетить отделение травматологии Магаданской областной больницы и пересчитать там все комплекты постельного белья. Помимо этого губернатор Магаданской области обязал чиновников разобраться со всеми жалобами жителей региона.

Такое решение Сергей Носов принял после того, как обратил внимание количество жалоб, которое поступает от жителей региона на его личную страницу в Instagram. Жители Магаданской области пишут о хамском отношении медиков к больным. Врачи некорректно ставят диагнозы и назначают неправильное лечение, сообщает сегодня телеканал «360». Одно из сообщений опубликовала сотрудница Магаданской областной больницы. Она попросила власть обеспечить травматологическое отделение постельным бельем. По ее словам, сейчас простыни, пододеяльники и наволочки находятся в плохом состоянии, их не хватает.

«Проводите инвентаризацию, прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас. Мы будем проверять все сигналы в социальных сетях от людей, которые уже устали…» — заявил Носов на совещании.

Он также озвучил и другие жалобы младшего медперсонала. Санитарки рассказали, что с их зарплат удерживают от пяти до десяти тысяч. Эти деньги в итоге идут на покупку тряпок и моющих средств. Кроме того, люди вынуждены работать за двоих. Также губернатор отметил, что на рабочие места зачастую устраивают родственников начальников.

«Наведение порядка воспринимается как посягательство на доходы… По каждой такой информации бледный вид будет иметь цепочка всех, кто за это отвечает», — заключил глава региона.

Носов поручил подчиненным проверить каждую жалобу больных, наказать виновных и извиниться перед жителями области, которые пострадали от действий медиков.

«Мы можем построить новый роддом, много чего еще сделать. Но если мы не изменим отношения к людям, ничего не изменится», — резонно заметил он.

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