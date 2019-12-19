«Совсем *****, отбросы»: экс-подруга публично размазала Собчак

Собчак и Белоцерковская когда-то были добрыми приятельницами.

Черная кошка между дамами пробежала в момент развода певца Сергея Шнурова с женой

Матильдой. Ксения тогда поссорилась с вокалистом, выступив на стороне его

супруги. Ника же во всем поддержала Сергея и даже поехала с ним отдыхать.

Стоить отметить, что на не так давно отгремевшей свадьбе Ксении

Собчак и Константина Богомолова Ники Белоцерковской не было. Знаменитости так и

не смогли преодолеть непонимание.

Между тем светская львица не смогла упустить возможность,

вставить шпильку телеведущей. Белоцерковская выступила против Собчак в

разгоревшимся конфликте. Ксения поругалась с мужем еще одной светской львицы Оксаны

Лаврентьевой, писателем Александром Цыпкиным.

Ника поддержала Александра, который негодовал из-за замечания

теледивы. Та раскритиковала 40-летних женщин, публикующих откровенные снимки в

соцсетях. Цыпкин решил, что речь идет о его жене: Оксана как раз показала в микроблоге обнаженные фото.

В ответ Белоцерковская язвительно отметила, что сейчас «вертит

задом» на Кубе. Она не знала, что появился комитет по эстетике, который

запрещает женщинам за 40 «бегать в трусах».

«Дабы не оскорблять своей омерзительной (в этом возрасте)

похотью (а какой еще быть может посыл?) людей с повышенным чувством

прекрасного. совершенно согласна: от одной мысли, что существо (40+, женский

пол), которому давно пора завещать свой скелет этнографическому музею имеет

наглость публично намекать на присутствие в ее жизни (о, боги) жизни (еще раз

простигосподи) половой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – высказалась светская львица.

После Ника предложила создать специальные закрытые социальные

сети, где она и другие 40-летние дамы смогут «трясти своими дряблыми телесами».

Вход на платформу, по задумке светской львицы, будет по пропускам.

«Который, конечно же, нам выдадут после тщательного

медосмотра на % содержание жира и разрешенное количество складок на несвежих

боках. а то ишь! хотите меня, кричат Светланы-Оксаны! совсем *****, отбросы.

под лавкой сидите, списанные жестокой природой. развели тут бордель

извращенцев. геронтологи, **** всех пристрелить! всех! а может, даже и сжечь. только

свежее мясо! это место для красивых людей! вывешу напоследок мерзкую мерзость и спускаюсь

в подвал. там темно. может и клюнет какой старичок 65+, наощупь, конечно. кого

вырвет сейчас – простите. последний вагон!» – написала бывшая подруга Ксении Собчак а после опубликовала собственное фото в купальнике.

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Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika) 19 Дек 2019 в 12:20 PST

Телеведущая не заставила себя долго ждать. Она отреагировала

на гневный выпад и попыталась перевести все в шутку.

Ксения Собчак отметила, что не наблюдает провокационных

снимков в микроблоге самой Ники. «Скромно в шортиках под таким постом – это

предательство подруги!!! А запрет, видимо, только один, судя по реакции Цыпкина

и его котиков – писать на собственной странице о том, что тебе кажется диким.

Прямо замахнулась на святое– смела сказать, что от бесконечных эротофото

взрослых вроде и умных женщин попахивает отчаянием», – высказалась теледива. После

Ксения Собчак привела в пример Ольгу Слуцкер, Полину Юмашеву и Наталья Синдееву

– 40-летних женщин, которые находятся в отличной форме, однако «голые» фото не

выкладывают.

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