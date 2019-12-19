Единороссы поддержали позицию Путина по изменению Конституции

19.12.2019, 16:51, Разное

«Мы всецело поддерживаем президента в том, что нам нужна не
новая Конституция», – сказал секретарь генерального совета «ЕР»
Андрей Турчак. Необходима реализация фундаментальных вещей, которые закреплены
в действующем законе, подчеркнул он.

По его словам, отдельные изменения возможны. Но для их
внесения должны быть достаточные основания, которые поддержат большинство
граждан, подчеркнул Турчак.

За соблюдение заложенных в Конституции принципов власть
несет ответственность перед людьми, напомнил единоросс. «Именно эти принципы
позволили нашей стране пережить серьезные политические и
социально-экономические преобразования, встать на путь стабильного развития», —
сказал Турчак.

Конституция должна соответствовать потребностям общества, но
нет необходимости менять ее основную часть или принимать новую. Об этом
Владимир Путин заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая
прошла в четверг, 19 декабря. В главном законе страны есть фундаментальные
вещи, они закреплены в первой главе, и необходимо их реализовывать, сказал
президент.

Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 20
минут. Задать вопрос главе государства пришли почти 1900 журналистов – от
крупных мировых агентств до региональной прессы.



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