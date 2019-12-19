Единороссы поддержали позицию Путина по изменению Конституции

«Мы всецело поддерживаем президента в том, что нам нужна не

новая Конституция», – сказал секретарь генерального совета «ЕР»

Андрей Турчак. Необходима реализация фундаментальных вещей, которые закреплены

в действующем законе, подчеркнул он.

По его словам, отдельные изменения возможны. Но для их

внесения должны быть достаточные основания, которые поддержат большинство

граждан, подчеркнул Турчак.

За соблюдение заложенных в Конституции принципов власть

несет ответственность перед людьми, напомнил единоросс. «Именно эти принципы

позволили нашей стране пережить серьезные политические и

социально-экономические преобразования, встать на путь стабильного развития», —

сказал Турчак.

Конституция должна соответствовать потребностям общества, но

нет необходимости менять ее основную часть или принимать новую. Об этом

Владимир Путин заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая

прошла в четверг, 19 декабря. В главном законе страны есть фундаментальные

вещи, они закреплены в первой главе, и необходимо их реализовывать, сказал

президент.

Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 20

минут. Задать вопрос главе государства пришли почти 1900 журналистов – от

крупных мировых агентств до региональной прессы.

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