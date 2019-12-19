Путин напомнил о суровых наказаниях за несанкционированные акции в других странах

19.12.2019, 16:51, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал ознакомиться с ситуацией активиста Константина Котова, приговоренного по делу о массовых беспорядках в Москве к четырем годам колонии.

«Я посмотрю, я услышал», – сказал президент, выходя из зала после пресс-конференции, информирует РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что в некоторых странах наказание за подобные правонарушения жестче. «За несанкционированные мероприятия публичные, а к ним относится, допустим, перекрытие границ, в некоторых странах до десяти лет лишения свободы. У нас все гораздо мягче», – сказал Путин.

«Кстати говоря, во всех правовых системах за неоднократное нарушение ужесточают и ответственность, с административной переходит на уголовную. Тем не менее, я посмотрю», – добавил он.

Напомним, Котова задержали в августе после проведения в Москве несанкционированной акции, по заявлению следственных органов, активист неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов. Суд приговорил Котова к четырем годам лишения свободы.



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