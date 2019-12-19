Мнение: Миф о «проедании советского наследия

ВВП прошелся по мифу о "проедании советского наследия", а я с другой стороны зайду. Новость. Государственный банк перевел государственной верфи, созданной и управляемой государственным концерном, деньги на строительство больших танкеров-газовозов ледового класса. Спрашивается, о каком "разгуле дикого капитализма и олигархата" вопят коммунисты? О каком разбазаривании госимущества? Где тут компрадорская экономическая политика? Я ведь привел лишь один пример, а их масса, как и схем госучастия в экономике.

Ну да, газовозы для частного проекта. И что? По факту, госверфь при поддержке госбанка строит целую флотилию (зарегистрирована она, кстати, будет под флагом Российской Федерации). Разве это плохо с точки зрения коммуниста и обычного нашего патриота, вечно недовольного буржуями, олигархами, "разграблением страны"? Это же их мечта. Госбанки доминируют! Финансовый сектор работает для развития реального! Реализуется большой проект для освоения Арктики!

Сечин ("Звезда") и Шувалов (ВЭБ) — объекты постоянной критики, я бы даже сказал, ненависти. Жулики и воры, при том, что оба — легальные долларовые мультимиллионеры. Но каждое действие того же Сечина воспринимается как "опять требует у нас и государства что-то в свой карман". Хотя руководит он государственной (де-факто) нефтяной компанией и требует не для себя, а для нее, или для той же государственной "Звезды". И вполне ожидаемо требует. Он же за них отвечает.

На самом деле, у нас складывается очень интересный и эффективный госкапитализм. И частный сектор достаточно развит, и государственный — мощен, с контрольными госпакетами в целых отраслях: банки, нефть, газ, вооружение, энергетика и пр.

Разговоры о неэффективности госкорпораций — разводка. Ничего подобного. Экономические реалии во всем мире свидетельствуют об обратном, на том же Западе доля государства в экономике значительна. А менеджмент и прозрачность Роснефти ничем принципиально не отличаются от той же BP. Просто Роснефть еще решает государственные задачи, начиная с "социальной нагрузки" и заканчивая реализацией большой политики Кремля. Которую Роснефть никогда бы не реализовывала, будь она частной компанией, для которой сиюминутная прибыль, как правило, куда интереснее долгосрочного стратегического планирования и слишком рискованных с точки зрения бизнеса геополитических шагов.

Нам не надо сокращать государственную долю. Нам надо подтягивать малый и средний бизнес, увеличивать его вклад в экономику, как на Западе. Это повысит и благосостояние народа. Критики режима завопят здесь, что именно режим и душит малый и средний бизнес, но откуда им знать, они всю жизнь в интернете, где они и где бизнес. Главная проблема здесь — мы еще только учимся. Предпринимательская активность находится на не очень высоком уровне. Все еще доминирует иное воспитание и ментальность. Но мы меняемся, выздоравливаем, приходим в себя. Молодежь, на мой взгляд, в этом плане отличная.

Источник: Конт

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