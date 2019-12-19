Мнение: Путин: Россия не будет дотировать Белоруссию низкими ценами на газ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Путин: Россия не будет дотировать Белоруссию низкими ценами на газ

Президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции рассказал о разногласиях, которые есть у России и Белоруссии по вопросу интеграции. При этом господин Путин не ответил на вопрос, возглавит ли он Союзное государство.

Владимир Путин заявил, что создание Союзного государства было правильным, но основополагающие решения по нему не реализованы. Он рассказал, что Белоруссия хочет получать газ по цене, равной цене газа соседней Смоленской области. Этот регион является самой датируемой территорией в России. «Если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то мы будем дотировать другую страну так же, как самую дотируемую область в стране»,— считает президент.

По словам господина Путина, Россия и Белоруссия начали говорить о реализации соглашения по Союзному государству, потому что даже в рамках ЕАЭС удалось продвинуться дальше, чем по этому соглашению. Владимир Путин считает преждевременным снижение цен на газ Белоруссии, пока «союзное строительство не завершено».

Владимира Путина спросили, планирует ли он после своего президентского срока и интеграции Союзного государства возглавить его. Президент не стал отвечать на вопрос.

https://www.kommersant.ru/doc/…

Источник: Конт

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