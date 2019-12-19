Автоновости: Mercedes назвал российские цены на рекордные AMG A 45 S и CLA 45 S

Российский офис марки открыл прием заказов и обнародовал цены и нюансы комплектаций на две самых мощных модели из компактного семейства Mercedes-Benz. Хэтч и «четырехдверное купе» получили одну силовую установку на двоих, но разный ценник.

Оба представителя младшего семейства AMG оснащаются турбированной двухлитровой "четверкой" мощностью 421 л.с., которая считается самым мощным серийным мотором такого объема в мире. К слову, у хэтча и седана есть и более доступная модификация без литеры S, которая комплектуется 387-сильной версией мотора, но их судьба на российском рынке пока неизвестна.

Ассистируют мотору 8-ступенчатый робот AMG и система полного привода 4Matic+ с дрифт-режимом. На набор первых 100 км/ч у пятидверки уйдет 3,9 секунды, у CLA 45 S – на 0,1 с больше при идентичной максимальной скорости в 250 км/ч. Примерно в тех же пропорциях отличаются и цены.

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За хэтч российские дилеры попросят 4 490 000 рублей, за седан – на 100 тысяч больше.

Обе модели будут продавать в нашей стране в богатом исполнении "Особая серия", которое включает, к примеру, отделку искусственной кожей, два 10-дюймовых дисплея и мультимедийный комплекс MBUX, светодиодную оптику, 19-дюймовые колесные диски вкупе с красными суппортами, аэродинамический обвес AMG и тому подобное.

За спортивные ездовые повадки отвечают не только мощный мотор, но и перенастроенное рулевое управление, и спортивная подвеска (опционально доступен вариант AMG Ride Control с адаптивными амортизаторами). Кроме того, российский офис марки предложит доукомплектовать любую из новинок одним из множества предлагаемых опциональных пакетов.

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