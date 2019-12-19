«Неудовлетворенность, ущербность»: Волочкова взвыла от воплей злопыхателей

У общества довольно спорное отношение к Анастасии. Кто-то считает, что она – большая умница и трудяга, недаром ведь за ней закрепилась репутация прима-балерины Большого театра. Другие же уверены, что у Волочковой проблемы личного плана и не упускают шанса поиздеваться над танцовщицей.
Правда, сегодня звезда отечественной сцены решила расставить все точки над i. Она обрушилась на злопыхателей с резкой критикой, выложив на своей странице в социальной сети «Инстаграм» обличительный пост, в котором назвала хейтеров людьми, неудовлетворенными жизнью завистниками.
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Я иногда думаю о том, по какой причине некоторые люди считают
возможным столь неистово выплескивать свою злобу и желчь, оскорбления,
ложь, негатив и ненависть по отношению к человеку, с которым они лично
даже незнакомы… Причин несколько: прежде всего зависть..,
неудовлетворенность жизнью, ущербность, безделие, неимение того, что
заслужено и достигнуто другими личностями, недолюбленность, отсутствие
самореализации, воспитания и, конечно, Любви!», – высказалась знаменитость.
Она отметила, что ей искренне жаль таких людей. Кроме того, Анастасия подчеркнула, что вместо того, чтобы лезть в чужую жизнь, стоит сперва обратить внимание на себя и заняться обустройством своей повседневности, нежели тратить время и силы на выплеск негатива.
«Абсолютно все говорят мне, что в жизни я совершенно другой
человек, нежели образ, созданный толпой недоброжелателей и СМИ. И любят
меня за мою искренность и умение оставаться доброй, открытой и
настоящей.😊 А я люблю всех и желаю всем истинных благ.🙏», – подытожила Волочкова.
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