«Неудовлетворенность, ущербность»: Волочкова взвыла от воплей злопыхателей

19.12.2019, 16:42, Разное

У общества довольно спорное отношение к Анастасии. Кто-то считает, что она – большая умница и трудяга, недаром ведь за ней закрепилась репутация прима-балерины Большого театра. Другие же уверены, что у Волочковой проблемы личного плана и не упускают шанса поиздеваться над танцовщицей.

Правда, сегодня звезда отечественной сцены решила расставить все точки над i. Она обрушилась на злопыхателей с резкой критикой, выложив на своей странице в социальной сети «Инстаграм» обличительный пост, в котором назвала хейтеров людьми, неудовлетворенными жизнью завистниками.

»
Я иногда думаю о том, по какой причине некоторые люди считают
возможным столь неистово выплескивать свою злобу и желчь, оскорбления,
ложь, негатив и ненависть по отношению к человеку, с которым они лично
даже незнакомы… Причин несколько: прежде всего зависть..,
неудовлетворенность жизнью, ущербность, безделие, неимение того, что
заслужено и достигнуто другими личностями, недолюбленность, отсутствие
самореализации, воспитания и, конечно, Любви!», – высказалась знаменитость.

Она отметила, что ей искренне жаль таких людей. Кроме того, Анастасия подчеркнула, что вместо того, чтобы лезть в чужую жизнь, стоит сперва обратить внимание на себя и заняться обустройством своей повседневности, нежели тратить время и силы на выплеск негатива.

«Абсолютно все говорят мне, что в жизни я совершенно другой
человек, нежели образ, созданный толпой недоброжелателей и СМИ. И любят
меня за мою искренность и умение оставаться доброй, открытой и
настоящей.😊 А я люблю всех и желаю всем истинных благ.🙏», – подытожила Волочкова.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Дек 2019 в 4:45 PST



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