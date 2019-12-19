Возможность выборов на оккупированном Донбассе прояснится после следующего нормандского саммита – Ермак

Возможность проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса прояснится после следующего нормандского саммита, заявил в интервью «Интерфакс-Украина», фрагмент которого опубликован 19 декабря, помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Думаю, да», – сказал Ермак, отвечая на соответствующий вопрос. «Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время», – добавил он.

Ермак отметил, что продолжительность линии соприкосновения сторон на Донбассе составляет 426 км. «То есть, это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины – это было бы очень символично», – добавил помощник президента.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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