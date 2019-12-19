Мнение: Несколько странных исчезновений военных.

Здравствуйте уважаемые.

В войне много чего бывает разного и необычного. Но есть случаи, объяснить которые крайне трудно и проблематично с любой точки зрения — как не крути. Давайте вспомним только некоторые из них.

И начнем с самого, пожалуй, известного и резонансного.

Исчезновение IX Испанского Легиона (Legio IX Hispana)



Этот один из старейших легионов Рима был создан Юлием Цезарем для войны в Галлии. Примерно во II веке н. э. легион исчез, так как он не включён в два идентичных, но независимых, перечня 33 легионов, существовавших в этот период. Неизвестны год и место его исчезновения. Существуют три основных версии.

По первой — это могло произойти в 120-х годах на севере Британии, во время масштабного вторжения пиктов. После этого и был создан знаменитый вал Адриана, отделивший римскую часть Британии от варварской. Эта идея была популяризована вышедшим в 1954 году романом "Орёл Девятого легиона", рассказывающем о том, как легион отправился в военный поход в Каледонию, после чего "о нём больше не было слышно". Книгу вы может и не читали — а вот фильм (довольно слабый, кстати) наверное видели 🙂



По второй версии это произошло в 130-х годах в Иудее, во время крупного восстания Бар-Кохбы, после которого Иерусалим был разрушен, а на его развалинах была основана римская колония Элия Капитолина.



По третей версии это могло произойти в 160-х годах в Армении, во время Парфянской войны, когда был уничтожен некий неустановленный легион.

Как вы видите — разность во времени и в территориях впечатляют. Факт только один — легион исчез.

Учитывая, что уничтожение легиона являлось событием экстраординарным и довольно хорошо фиксировалось в источниках — то происшедшее с IX Испанским Легионом удивляем вдвойне.

Куда менее известна история исчезновение батальона Норфолкского полка во время Первой мировой войны



В 1915 году британцы пытались осуществить (довольно неуспешно) операцию по захвату пролива Дарданеллы (нынешняя Турция). Во время одной из атак исчез в полном составе батальон Норфолкского полка. И это уж точно необычно.

Вот что писал главнокомандующий английскими экспедиционными войсками сэр Гамильтон военному министру лорду Китченеру: «В ходе сражения произошла поистине таинственная вещь… В бою с отчаянно сопротивлявшимся противником полковник сэр Г. Бошам, опытный и прекрасно зарекомендовавший себя офицер, неуклонно продвигался вперед во главе своего батальона. Битва была жаркой и кровопролитной, земля окрасилась кровью, многочисленные раненые оставались на поле боя и только ночью возвращались на исходные позиции. Однако полковник с 16 офицерами и 250 солдатами продолжал теснить врага. Они углубились в лес, и их уже не было ни видно, ни слышно. Никого из них больше не видели, никто из них не вернулся назад».



Куда делись — непонятно. Турки официально заявили, что никогда не брали в плен этот батальон, не вступали с ним в бой. 256 человек — не иголка в стоге сена, а Дарданеллы не бескрайняя тайга.

Британцы расследовали это происшествие после войны, но результаты расследования были засекречены на 50 лет. После истечения срока давности больше понимания не стало.

Были сняты показания новозеландских стрелков,последними видивших этот батальон. По словам некоторых (и есть сомнения в правильности записи таких показаний — говорилось о нескольких тучах в форме «круглых буханок хлеба». К одной из туч приблизились норфолкцы «и без колебаний вошли прямо в нее». Больше их никто не видел. Примерно через час после того, как солдаты исчезли в туче, она легко покинула землю и собрала остальные тучи.



Есть еще показания некотого турецкого крестьянина, который сообщил, что ему пришлось вывезти со своего поля множество тел англичан, какого подразделения — неизвестно. Он утверждал, что найденные им трупы были «изломаны и как бы сброшены с большой высоты». А поле его находилось в 20 милях от леса.

Но не только британцы исчезали бесследно. Тоже самое случилось и с немецкой ротой, оборонявшей деревню в районе Амьена (Франция).



Произошло это в конце 1916 года. Перестреливавшиеся с немцами англичане, как это и было часто в ту позиционную войну, решили смелым ударом под утро выбить "бошей" из окопов.



Когда англичане пошли в атаку, со стороны противника не было сделано ни единого выстрела. Ворвавшись на немецкие позиции, англичане не обнаружили ни одного солдата противника, при этом все пулеметы и орудия были на своих местах, в землянках у печек сушилась одежда, в котелках варилась еда.

Как оказалось, и германское командование не знало, куда делась рота — исчезли бесследно, причем примерно минут за 20.

Ну и под конец пару слов надо рассказать об исчезновении целой китайской дивизии. Хотя там много нестыковок.

Летом 1937 году Япония напала на Китай и практически полностью разгромила его вооруженные силы. Хотя китайцы не сдавали оружие и старались сопротивляться. К концу года японцы подошли к реке Янцзы, за которой раскинулась тогдашняя китайская столица — Нанкин. Оборонять один из мостов была направлена китайская дивизия в 3 тысячи человек. Солдаты окопались и приготовились к вражеским атакам.Но на следующий день после занятия дивизией позиций на радиосвязь со штабом никто не вышел.



К мосту были отправлены офицеры для выяснения обстановки и восстановления связи. Вернувшись, они доложили, что окопы и траншеи пусты. При этом не было ни одного убитого, ни каких-либо следов сражения. Вся дивизия просто исчезла без следа. К японцам солдаты перебежать не могли: те бы их не пощадили, китайцы об этом знали.

Японцы через никем не охранявшийся мост ворвались в город, и все закончилось печально известной Нанкинской резней, в которой погибло 300 тысяч китайцев.

Позже гоминьдановское, а затем сменившее его коммунистическое правительство расследовали факт исчезновения дивизии, но выводы комиссий были чтранными: люди просто пропали, никакие следы их так и не были обнаружены. В принципе.



Это, безусловно только малая часть странных исчезновений военнослужащих. Есть еще 5 Эвенджеров, моряки со "Святого Павла" и еще многое-многое иное.

Вот такие вот дела…

Приятного времени суток.

Источник: Теория элит

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