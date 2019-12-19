Мнение: Слабеющие друзья китайских товарищей

Китай и Россия.

Две страны. Два друга. Две вертикали. Два авианосца.

В России – один. В Китае – уже два. В России – старый, дымный дедушка. Топит самолеты, пускает на дно плавучие доки, задумчиво горит изнутри синим пламенем. Едко, дотла, на десятки миллиардов. Остов с сожженными градусным алкоголем легкими. Словно ветеран-самогонщик, звякающий тусклыми, боевыми наградами. В цветущем, сиренями мае. Запах апельсиновых корок. Дюралевый бидон для выпивки. «И Ленин великий нам путь озарил …»

В Китае – авианосцы новенькие, с иголочки, блестят свежей краской. Хау! Один – переделанный советский, второй – свой, только что вошедший в состав флота. Основа – советские разработки. Но это только начало – первый шаг, дальше будет свое. Нет сомнений. В России – непонятно для чего нужный корабль, уж точно не для Средиземного моря. В Китае – построены прагматично, для решения задач спорных островов в своих морях.

И мы с Китаем дружим.

Два мира. Две системы.

У нас – все в прошлом. Словно потемневшее, дорогое сердцу зеркало. Ходим парадами. С одышкой. С поломками «армад». Фух-шух ,,, Задираемся. Боксер на пенсии. Движения точные, силы нет. Не удар — вата. Потеем былым величия. На деле – туфта, фанера, ломкая, бесцевтная пластмасса, сожженная солнцем. Показуха везде. Обман других и ложь себе – липкая неправда-утешение. Дипломаты – гопники, сидят на корточках, в трениках, лршадями отвисли челюсти. Балабановские фрики. «Ты, че, пацан?!» Бр-р-р. Говорят на дурном английском, китайском. Дышат Сталиным, тридцатыми.

У Китая, уже почти великого, — вектор в будущее. Проблемы, недоверие Америки, торговая война. Да-да, конечно. Мелочи. Решают. Решат. Но! Жизнь, кипучая энергия. «Улиткам и угрям из озерка, неведомы ни море, ни река / Чирикает на крыше воробей, ему ль постичь дорогу лебедей!». Цао Чжи. Широкая дорога. И очевидные достижения, прагматизм, богатство.

Мощь. Сильный, мускулистый зверь. Под пятнистой, маслом лоснящейся на солнце шкурой тигра ходят желаками мускулы. Спокоен. Слышит. Даже когда спит. Всегда на стороже. Видит. Молчит. Оценивает. Копит силы. Будет готов. Атаковать, как молния.

Партнеры?

Да. Партнеры.

Партнеры?

Настолько, насколько это нужно Китаю. Он – главный в этой паре. Он ведет в танце. Мы, Россия, — младшие. Мы уже должны «входить в положение». Уже! Боже! Но ведь это случилось на наших глазах! Мы же помним девяностые! И раньше! Китаец картошку посадил и уже выкапывает «Очень кушать хочеся»!

Китай не признает захват Крыма? Это обидно … Мы ждали другого. Но ладно, хорошо, допустим. Что поделаешь?. Его компании следуют американским санкциям? И здесь пойдем на компромисс. Нам нечем ответить. В ООН голосует, как ему нужно? Хорошо, что к американцам не присоединяется.

А в остальном … Китай дорогой, пожалуйста! Возьми наш газ! Мы сами трубы проложим, наши подрядчики – «кассиры» Путина, на нем заработают! Ой, ну это не нужно было товорить. Но ты же сам все знаешь. Пусть к тебе газ идет, Китай! Милый! Ну что тебе стоит? Нам надо своим крепостным мозги загадить, засадить победными мухами. Будто, мы Америке показали! Ура! Се се!! Спасибо!! Все путе-е-м!! Поехали праздновать в «Джимми Ли»!!

Чтобы дружить с Китаем, надо быть равными. Это спорт. Надо быть сильным. Это борьба. Надо иметь стержень – цель и будущее.. Не ворье-заде, — серая вертикаль, отваливщая студенистое, безвольное брюхо на скамейке в нью=йоркском Централ-парке (код Крысы – ее год). Но, скорее всего, придет время, и услышат сеченоиды с Востока:

«А-а-а! Ты думал, что эта твая кампания, каррумпированный циновник? Не-е-ет … Она била твоя, а теперь она– наша! А-а-а!»

Мы на закате. Китай на подъеме.

Уходящие в историю хотят быть равными с молодыми, дерзкими, мудрыми тысячами прошедших лет, учеными уроками вековых унижений. Сделавшими выводы. Веские, как тяжелые, крупные капли первого, майского дождя.

Не выйдет. Мы проиграем. Не угнаться. Учите китайский. Верьте в русский.

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Источник: СерпомПо

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