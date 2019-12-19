Эксперт оценил заявление эстонского министра о «военном карлике» Германии

«Постараюсь быть максимально корректным. Господин Хельме в последнюю неделю находится в ударе, из него так и сыплются искрометные заявления, за которые потом приходится оправдываться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он прокомментировал заявление главы МВД Эстонии Марта Хельме, считающего, что «Германия по сравнению с Эстонией уже скоро станет военным карликом».

Семья Хельме – глава МВД Эстонии Март Хельме и его сын Мартин, который возглавляет минфин республики – вообще славится эпатажем, заметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Неслучайно, Консервативную народную партию (EKRE), главой которой является Март Хельме, а замом руководителя – его сын, сравнивают с российской ЛДПР, чей лидер также отличается яркими высказываниями, добавил эксперт.

Март Хельме во время выступления в Тарту на конференции, организованной местным отделением националистической партии EKRE, заявил: «Германия по сравнению с Эстонией уже скоро станет военным карликом, потому что если на учениях на симуляторе стреляют из винтовок… – ничего не поделать».

Для справки отметим: численность бундесвера составляет 182 тысячи человек, включая четыре дивизии ВВС и две флотилии ВМФ с десятком фрегатов. Численность армии Эстонии – не более 6,5 тыс. человек, самой весомой составляющей ВВС можно считать два польских транспортника PZL M28, подаренных американцами, а флот состоит из трех минных тральщиков (которых передали британцы) и одного судна обеспечения.

«Германия не та страна, которая способна или у которой есть воля защищать Эстонию или другие страны Балтии в случае войны. Так что у нас здесь нет особо большого выбора», – цитировало министра Delfi. Защиту стране могут обеспечить лишь США, которые не допустят «возникновение ситуации, где Германия и РФ будут заодно, где возникнет «Большая Евроазиатская коалиция», считает глава эстонского МВД. В угрожающую «евразийскую коалицию», по мнению Хельме, могут войти не только РФ и Китай, но даже Западная Европа. От кого надо «защищать Эстонию», Хельме никогда не скрывал. В статье, опубликованной Delfi еще в 2007 году, нынешний министр писал: «Мы должны видеть вещи такими, какие они есть в реальности: Россию – своим исконным врагом, критическую массу здешних русских – пятой колонной Москвы».

Искрометные заявления Марта Хельме звучали не только в адрес РФ и Германии, отметил Межевич. «Буквально на днях он назвал премьер-министра Финляндии Санну Марин «продавщицей», которая поднялась до главы правительства», – напомнил эксперт. В итоге, как известно, президенту Эстонии Керсти Кальюлайд пришлось извиняться за главу МВД (сам министр отказался принести извинения за свои слова).

Кроме того, старший и младший Хельме во время приведения к присяге правительства отличились тем, что продемонстрировали жест, который позднее трактовали как шовинистический. Причем на этот факт обратила внимание британская The Independent.

«Вообще, это что-то новое в эстонской жизни, – отметил Межевич. – Эстония всегда славилась неким, скажем так, нордическим спокойствием, некоей позитивной замедленностью. А такие заявления и подобного рода эпатаж у нас – международников, регионоведов – всегда ассоциируются с Италией. Там любят сначала достать шпагу, а потом думать, кого ею заколоть. В этом смысле Эстония стала ньюсмейкером Балтийского региона. Но надо сказать, что это вызывает удивление и возмущение у большей части эстонского политического класса. От таких новостей люди стараются бежать».





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