Хадсон с мужем и детьми примерили костюмы

19.12.2019, 16:30, Новости дня

40-летняя голливудская актриса Кейт Хадсон обнародовала в Instagram фото с мужем, основателем звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавой, сыновьями Райдером и Бингамом и дочерью Рани.

«Мы воспринимаем «счастливое Рождество» всерьез», – написала Хадсон под снимком.

На фото вся семья актрисы и она сама запечатлена в рождественских нарядах, на голове у Хадсон и ее сыновей – шапки в виде елок.

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We take Christmas MERRY seriously… * #SeeHowIDidThat * #DontMessWithOurXmasGame

Публикация от Kate Hudson (@katehudson) 17 Дек 2019 в 10:00 PST

Кейт Хадсон от своего супруга Фудзикавы родила дочь Рани 2 октября 2018 года.

В начале 2000-х Кейт была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого родила сына Райдера. После развода она встречалась с актером Оуэном Уилсоном, комиком Дэксом Шепардом и велогонщиком Лэнсом Армстронгом. В июне 2011 года Хадсон родила сына Бингама от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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