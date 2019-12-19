Президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких, об этом он сообщил сам.
«Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких», – сказал 88-летний политик в беседе с НСН. Горбачев добавил, что вскоре его должны выписать, информирует РИА «Новости».
В апреле сообщалось об ухудшении здоровья президента СССР – он был госпитализирован.
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