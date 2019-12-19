Эксперты назвали пользу овощей при диабете 2 типа

19.12.2019, 16:30, Разное

Эксперты назвали пользу овощей при диабете 2 типа. Благодаря невысокому гликемическому индексу, они снизят артериальное давление и позволят контролировать поступление глюкозы в организм.
Стабильному уровню сахара в крови помогает рацион, в котором присутствуют различные виды капусты, как цветной, так и брокколи, баклажаны и различные зеленные культуры. Это общее название растений, которые употребляют в пищу в зеленом виде. Среди свыше 30 видов наиболее полезными для страдающих диабетом считаются спаржа, шпинат, сельдерей и молодая фасоль. Богатые растительными волокнами свекла, морковь и горох привычны в питании россиян, в отличие от артишоков и авокадо, но и они сегодня помогают держать сахар под контролем.

А вот от сладкой репы медики рекомендуют отказаться полностью при этом заболевании. Заменить её можно черной редькой или сортом дайкон. Картофель разрешен для диабетической диеты, но в ограниченном количестве из-за высокого содержания крахмала. Под запретом оказались и фрукты со значительным содержанием сахара: виноград, хурма и бахчевые растения— арбузы и дыни.



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