У собак обнаружили уникальную «человеческую» особенность мозга

19.12.2019, 16:26, Разное

В своем эксперименте исследователи задействовали 11 собак различных пород. Для того, чтобы выяснить, какая мозговая активность возникает у животных при виде чисел, специалисты использовали аппарат МРТ, сообщает телеканал «Царьград».

В ходе опыта зверям показывали множество серых точек на черном фоне, количество которых менялось каждые 300 миллисекунд. Ученые предполагали, что у собак, как и у приматов, есть особые зоны мозга, отвечающие за способность считать. В таком случае МРТ зафиксирует в них повышенную активность.

Именно это и произошло: у животных наиболее сильно работали расположенные рядом с друг другом зоны. При этом у разных пород их местонахождение различалось. 



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