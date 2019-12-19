У Стаса Пьехи не стоит: певец сделал ошеломительное признание

По словам исполнителя, он будет работать в новогоднюю ночь. Ведь все проводят время с семьями, а музыкант одинок. Его сын Петр, которого ему подарила экс-супруга Наталья, конечно, проведет праздник с мамой.
Тем временем, музыкант не расстраивается. Он утверждает, что выступления с 31 декабря по 1 января всегда наполняют его энергией. Также Пьеха рассказал, что в его жилище праздничного настроения тоже нет. У него даже новогоднее дерево не стоит, пишет Teleprogramma.pro.
«Так как в Новый год я нахожусь не дома, елку не ставлю и квартиру тоже никак не украшаю», – с легкой грустью признался Стас.
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Несмотря на то, что к подаркам исполнитель относится довольно спокойно, есть то, что он бы хотел получить с превеликим удовольствием. По его словам, это квартира в 200 квадратных метров в центре Москвы.
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