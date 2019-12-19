ВОЗ заявила о снижении числа курящих мужчин

Число курящих мужчин заметно снизилось в результате мер, которые власти разных стран предпринимают для борьбы с курением, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«На протяжении многих лет мы наблюдали неуклонный рост числа мужчин, потребляющих смертельно опасные табачные изделия. Однако сейчас впервые мы видим снижение потребления табака мужчинами, обусловленное жесткими мерами правительств в отношении табачной индустрии», – приводит РИА «Новости» слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Он добавил, что такая тенденция среди мужчин знаменует поворотную точку в борьбе с употреблением табака. ВОЗ, по его словам, продолжит тесно сотрудничать со странами для дальнейшей работы в этой области.

По данным организации, в 2018 году в мире число потребителей табачной продукции было на 60 млн меньше, чем в 2000 году, однако этот спад произошел в большей степени в результате сокращения числа курящих женщин.

Прогнозируется, что в 2020 году число курящих мужчин сократиться в мире более чем на миллион по сравнению с 2018 годом, а к 2025 году – на 5 миллионов. Кроме того, число курящих представителей обоих полов в следующем году уменьшится на 10 млн по сравнению с 2018 годом, а к 2025 – на 27 млн.

Ранее сообщалось, что в РФ число курящих граждан сократилось более чем на четверть за 10 лет; на данный момент курильщики составляют 30% от всего населения страны.

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