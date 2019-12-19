Путину задали вопрос о его дочерях

Журналист Русской службы Би-би-си задала президенту Владимиру Путину на большой пресс-конференции вопрос о работе его дочерей.

Журналист спросила о Екатерине Тихоновой, работающей над проектом «Иннопрактика», который реализуется МГУ, и о Марии Воронцовой, работающей в АО «Номеко», имеющий крупный медицинский проект в Петербурге. Представительница Би-би-си назвала их дочерьми Путина и заявила, что им помогают госкомпании и бывшие крупные госслужащие.

«Вы же не все рассказали. Назвали двух женщин, их личные доли упомянули, обозначили факт… Но вы поковыряйтесь поподробнее, поймете, какой там у них бизнес, кто как помогает, есть ли этот бизнес. «Иннопрактика» – это давно фигурирующий вопрос, инициатива МГУ. Это законное желание сочетать науку с потребностями производителей», – рассказал Путин.

Он пояснил, что этот проект посвящен тому, чтобы талантливые ученые, которые могут предложить инновации, были известны инвесторам. По мнению Путина, это очень важная работа.

«Дай им Бог успехов, тем, кто занимается этим», – сказал президент.

Говоря о «Намеко», Путин заметил, что компания, акционерный капитал которой приближается к нулю, реализует очень интересный проект, связанный с применением высоких технологий в сфере медицины.

«У нас убыль населения 260 тыс. за год – совершенно неприемлемые для нас цифры. Все, что связано со снижением смертности, развитием медицины – это то, что надо приветствовать», – сообщил Путин.





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